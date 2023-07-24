法議員代表團訪台 將見賴清德

【本報綜合報道】法國參議院外交暨國防委員會副主席加托蘭（André Gattolin）昨日起率團訪台5天，將會見台灣副總統賴清德、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等，這是今年第3次有法國議員團訪台。

新冠期間撐台入世衞 台灣外交部指，加托蘭應邀率領跨黨派代表團於昨日至周四訪問台灣，一行共4人，各人都是首次訪台，他們在台期間除會見上述官員，亦會拜會經濟部政務次長陳正祺、環保署長張子敬及企業代表與學者專家，並接受勞動部長許銘春及外交部次長俞大㵢款宴，以及參訪重要經濟文化建設。

加托蘭曾於2020年新冠疫情期間，號召法國國會兩院共110位議員聯署公開支持台灣參與世界衞生大會，他亦是「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席，長期關注中國大陸對外干預議題，並強烈譴責大陸對台灣的軍事威脅。他此行將就台海等印太地緣政治局勢、民主人權價值、台法經貿、環保及半導體交流等議題，與台灣相關部會交換意見，以持續深化台法互惠互利的合作關係。