波蘭癡想大國夢 政治經濟一團糟

波蘭愈想完成大國夢，在軍事及經濟方面愈想成為可在歐洲匹敵德、法的大國，就愈搞愈糟，使人民群起反抗。

波蘭屬於西斯拉夫民族，加上其天主教的傳統，與曾被奧匈帝國及德意志帝國統治過的捷克、克羅地亞、斯洛文尼亞相似，深受日耳曼民族影響，只是經濟較落後，也因地理及種族原因，過去不被視為可與德國看齊的歐洲國家，反而被標籤為與波羅的海3國一樣的東歐國家。

波蘭於1999年加入北約，2004年加入歐盟，雖然波蘭經濟由上世紀90年代開始一直表現不俗，但這時期波蘭每年有超過10萬人移民歐美，主要是因為歐美經濟還是比波蘭好，自然吸引大量波蘭人外移追求高薪及高生活質素，2014年一個社會調查顯示，九成20到34歲年輕波蘭人希望可移民到歐美。然而，自2008年以來，由於烏克蘭局勢緊張，烏國難民開始流入，使波蘭至今基本上人口保持平穩，而波蘭政府也認識到要引入移民，經濟才能有發展。

通脹嚴重 難民湧入 不過，波蘭政府一直反對歐盟的移民再分配計劃，其中有兩大原因，第一是歐盟最關切的是敍利亞、阿富汗及北非的非法移民，而波蘭是較純粹的波蘭人及天主教國家，不想接收阿拉伯族裔回教難民。

第二是德國較接受以上這些難民，是因為德國較需要一般低下工作的勞工，也有資源在文化上同化及教育他們。波蘭則相反，需要工業發展的技術人才。但隨着俄烏戰爭在波蘭邊境燃燒，拖垮經濟的難民不斷湧入，有助經濟發展的移民卻不敢前來。

另一個困擾波蘭經濟的問題，是俄烏戰爭使波蘭能源短缺，進口美國、中東及挪威的油氣比原來俄羅斯的貴很多，致使通脹嚴重，維持在10%以上，加上大量烏國難民湧入，失業及待接濟人口大增，國內反戰情緒加劇，反對派質疑政府正動用大量赤字預算增加軍備，加上政府及北約供烏更先進和大殺傷力的武器，使戰爭升級，本來民眾仇俄的情緒，開始演變為恐俄，今年6月4日，單首都華沙就有30年來最大規模的50萬人反政府示威，現政府大有機會在今年10月大選後落台，波蘭反俄及積極拱火戰爭可能會落幕。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻