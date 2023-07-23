女傳人4歲習太極 拍網片冀增吸引力

笑言被母揍大 已膺國家二級運動員 中國傳統武術流傳多種拳法，太極拳是其中之一。內媒上周六報道，河南省焦作市一名女子4歲起堅持跟隨母親習武，長大後成為國家二級運動員兼陳氏太極拳非遺傳承人。她將練習打太極拳的影片上傳至網絡後，吸引不少年輕人了解這門武術並產生興趣，希望能把太極拳長久地傳承下去，發揚光大。

李靈慧指，母親是陳氏太極拳第12代傳承人，對她而言既是母親也是師父，自幼跟對方練習太極拳。李女笑言從小被母親揍大，對方經常會以教她新招式為理由，讓她難以招架。她2011年入讀北京體育大學，畢業後曾在洛陽理工學院任教，期間教授上千名學生學習太極拳，至去年辭去老師一職，回鄉專門鑽研和傳承太極。

李靈慧介紹，家鄉溫縣陳家溝是太極拳的發源地，形容能在當地看到許多隱藏於鬧市武林高手，且大多為上了年紀的老翁和婦人，但年輕一代的女拳師愈來愈少。自回鄉後，她已拍攝上傳逾200段打太極影片，包括讓太極與健身融為一體，或以老君山、雲台山等秀麗風景作伴習武，更意外帶動家鄉旅遊。

網友讚優雅想學 不少年輕網友看到後，紛紛稱讚李靈慧的身法優雅漂亮，更希望能向她學習。李女認為能夠感染到人們逐漸把太極拳弘揚開去，以及帶動當地旅遊極具意義。本報綜合報道