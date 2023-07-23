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尹錫悅岳母偽造證明 當庭被捕
南韓總統尹錫悅的岳母崔恩順偽造銀行存款餘額證明書案，上周五作出二審宣判，法庭駁回被告的上訴，判處崔恩順有期徒刑一年，維持一審判決，並當庭拘捕。現任總統的岳母當庭被捕，在南韓憲政史上尚屬首次。法庭稱無理由接受被告的上訴，被告的申辯權充分得到保障，其犯罪情節極其嚴重。（綜合報道）
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