兩岸國際

涉助華識別異見者 加拘退休警

加拿大60歲退休警員馬傑（William Majcher）被控涉嫌違反該國法律，協助中國政府識別恐嚇對象，包括加拿大國會議員及中國異見分子。加拿大警方指他利用人脈網絡獲取情報，提供對中國政府有利的服務。馬傑退休後到香港居住，在專門追回資產的公司工作，上周四返回溫哥華探親時被捕。（綜合報道）
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