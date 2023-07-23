下調新冠級別 日感染數連增9周

【本報綜合報道】日本厚生勞動省上周五發布數據，指全國約5,000間定點醫療機構本月10日至16日報告的新冠感染人數為54,150人，平均每間11.04人。這是5月下調新冠病毒法律等級至與季節性流感相同的第5類傳染病後，每間定點醫院首次超過10人，另外感染人數連續9周增加。

日本有43個都道府縣感染人數上升，超過10人的以沖繩及九州、關西為主，包括30個府縣，其中西日本疫情蔓延明顯。從都道府縣來看，平均每間定點醫療機構報告人數較多地區為沖繩31.83人、佐賀23.05人、宮崎20.79人。較少的有青森4.05人、秋田4.35人、山形5.37人。全國新增住院人數為6,952人，為前一周的1.10倍。

奈良鹿鞠躬減少 料因疫情 另一方面，奈良公園野鹿被遊客餵食後不時鞠躬「致謝」，奈良女子大學研究團隊最新研究發現，當地野鹿因新冠疫情而減少與人接觸，也開始減少「鞠躬」，從疫情前平均10.2次減至6.4次，可能是認為「鞠躬」得不到回報，因此覺得無意義。隨着防疫限制鬆綁、海外旅客湧入，野鹿「鞠躬」次數逐步恢復到疫情前的水平。