法總統顧問指華供俄軍備物品

博納被問及西方是否看到證據，表明中國以任何形式為入侵烏克蘭的俄羅斯提供武裝支持，他回應：「有迹象表明，他們（中國）正在做一些我們不希望他們做的事。」被問及中國是否向俄方交付武器時，博納稱：「是某種軍事裝備。據我們所知，他們沒向俄羅斯提供大規模軍事力量支持，不是（我們所要的）完全不提供。」