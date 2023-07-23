法總統顧問指華供俄軍備物品
【本報綜合報道】法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）上周四在美國出席阿斯彭安全論壇時聲稱，中國正在向俄羅斯提供可用於軍事裝備的物品，但非大規模供應。法國總統馬克龍辦公室及中國駐巴黎大使館暫未置評。
博納被問及西方是否看到證據，表明中國以任何形式為入侵烏克蘭的俄羅斯提供武裝支持，他回應：「有迹象表明，他們（中國）正在做一些我們不希望他們做的事。」被問及中國是否向俄方交付武器時，博納稱：「是某種軍事裝備。據我們所知，他們沒向俄羅斯提供大規模軍事力量支持，不是（我們所要的）完全不提供。」
法國官員事後向美國傳媒表示，博納所指的是軍民兩用技術和非致命援助，例如頭盔和避彈衣。美國白宮國家安全委員會表示，暫未看到中國向俄羅斯轉移用於烏克蘭戰場的致命援助，但美方一直對此保持警惕，並繼續密切留意。
華冀俄烏恢復糧食出口
另一方面，中國常駐聯合國副代表耿爽上周五在安理會審議烏克蘭人道問題時發言稱，中方希望早日恢復俄羅斯和烏克蘭糧食與化肥出口，並再次呼籲衝突當事方盡快重啟和談，國際社會為此創造良好條件。
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