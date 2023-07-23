普京警告侵白羅斯如攻俄 德即準備與北約護波蘭

普京

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周五警告波蘭，任何針對白羅斯的侵略行動，都將被視為對俄羅斯的攻擊。普京話音未落，德國國防部長皮斯托留斯隨即宣布，德國和北約準備支援波蘭保衞東翼國土。

波蘭否認圖侵白國 普京在安全委員會會議發表講話時，引述消息指控波蘭和立陶宛計劃在烏克蘭西部展開行動，並佔領該處的領土。他說：「眾所周知，他們一直夢想着白羅斯的土地。」惟普京未針對這說法提供更多證據；波蘭否認有任何侵佔白羅斯領土的企圖。

普京續指，白羅斯是俄羅斯盟國，俄方將以掌握的一切手段，應對西方針對白羅斯的任何侵略。他向波蘭喊話：「現在波蘭的西部領土是史太林送給波蘭人的禮物。難道我們在華沙的朋友忘了這一點嗎？我們會提醒你們。」

皮斯托留斯同日在捷克布拉格宣布，德國和北約會支援波蘭。他說：「波蘭是北約的盟友，波蘭需要支援時，就會得到北約的支援，我們可以自信地說，我們已經做好準備。」

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團成員抵達白羅斯後，波蘭上周三決定把軍事部隊調往東部邊境地區。此前，白羅斯表明瓦格納集團開始在距離波蘭邊境數公里處一個軍事靶場，訓練白羅斯特種部隊。

皮斯托留斯