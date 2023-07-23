韓收毒包裹 台指大陸寄出

安置殘疾人士機構 3人打開後不適 南韓蔚山一間安置殘疾人士機構上周四收到一個來自台灣包裹，3人打開後感到不適，不排除吸入毒氣，郵政事業本部決定暫時禁運相關國際郵件。台灣刑事局、駐韓台北代表部及中華郵政連日澄清，上述包裹來自大陸，以「貨轉郵」方法經海運來台，再由中華郵政以空運到韓，從未入境台灣。

蔚山消防本部及蔚山東部警察署透露，該機構日前收到一個黃色包裹，多名負責人打開後紛紛感到頭暈及呼吸困難，需送院接受治療。由於包裹內沒有任何物品，警方懷疑眾人吸入毒氣後不適，正透過郵局了解可疑包裹寄送流程。

多地連日現可疑包裹 除了蔚山，首爾、濟州道、慶尚南道咸安郡及大田市等地連日亦發現可疑包裹，部分是由台灣寄出，其餘來自馬來西亞及烏茲別克斯坦等地。其中首爾瑞草區郵局前天收到可疑包裹後報警，警方打開後無發現任何爆炸物。

韓郵政稱會再作檢查 消防部門提醒，民眾一旦收到不明國際郵件時切勿打開，應報警求助，特別要留意黃色或黑色郵袋是否寫上「CHUNGHWA POST」（中華郵政）、寄件地為「P.O.Box 100561-003777, Taipei Taiwan」包裹。因應可疑包裹數目頻頻增加，郵政事業本部稱會再檢查已入境南韓的國際郵件，目前只會寄遞通過安全檢查郵件。

針對上述質疑，台灣刑事局前天表示已透過駐韓聯絡官員與南韓警方保持密切聯繫，並交換情報，台灣警方將與財政部關務署、法務部調查局及相關單位共組專案小組追查。駐韓台北代表部同日稱會持續查證相關資訊，即時與韓方共享、保持緊密聯繫合作。中華郵政郵務副處長林立富昨天公布，公司已暫停物流公司轉寄南韓郵件，正待警察調查，若調查屬實，將開罰業者15萬元新台幣（約3.75萬港元），保留損害求償權利。

有網店會貨轉郵呃好評 「貨轉郵」是指外地郵件進入台灣後，由中華郵政轉寄真正送達地點。根據規定，「貨轉郵」郵件不得寄出銳利金屬、貴重物品及目的地禁止進口物品等，需經海關確認無問題後才開始寄送。台媒稱，部分網上賣家或透過寄出廉價產品或空盒手法，取得出貨資訊後捏造好評，從而提高自身評價。本報綜合報道