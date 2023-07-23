布林肯：溝通可穩中美關係

布林肯表示，他和財政部長耶倫等美國官員接連訪華，相信未來會再有更多華府內閣要員訪問北京，亦會有中方官員訪美，雙方不但要避免衝突，亦尋求在有共同利益的議題上合作。他透露自己定期與前國務卿基辛格溝通，預料本周再與對方接觸，了解其訪華情況。

沙利文：準備好各層面軍事交流

同一場合上，白宮國家安全顧問沙利文指，雖中美存在競爭，但建立穩定的中美關係是確實有可能。他指美國隨時準備與中國，在各個層面進行軍事交流，以免錯誤、誤判及升級，但稱中方並無這樣做，這成為兩國關係不穩的因素之一；又強調美方對中國國防部長李尚福的制裁，不應該是中方拒絕交流原因。沙利文續指美國不尋求「結束」中國，所做的一切是為了與中國共存。被問及中國是否希望為中美關係設置護欄時，他指中方似乎不希望為兩國關係綁上安全帶，形容中國大致認為若坐車時繫上安全帶，就會開車開得更快、更瘋狂，「因此最好不要繫安全帶」。