美助卿：京勿挑戰台海現狀

康達

【本報綜合報道】負責亞太事務的美國助理國務卿康達和美國助理國防部長拉特納上周五在華盛頓出席智庫布魯金斯學會的研討會，討論調整美國戰略迎合印太盟友和夥伴需求。康達表示，台灣是全球經濟中心，美國致力維持現狀與和平穩定，警告北京不要挑戰此現狀，並停止在台灣海峽的挑釁。

與助理防長出席研討會 康達在會上表示，維護台灣海峽和平穩定、防止危機或衝突，應該是區域與全球所有夥伴關心的議題。美方致力投資印太區域的盟友、夥伴與集體能力，加強基於規則的國際秩序，並共同應對可能出現的挑戰。他指出，北京對美國與所有合作夥伴構成巨大挑戰，最佳應對方法是專注於建立集體能力。

拉特納表示，美國印太戰略框架順利推動，得益於區內盟友與夥伴發出強烈的需求訊息，期望建立區域安全環境。對於美國國防部長奧斯汀即將訪問澳洲，他指美澳將尋找更好方式在區內建立聯盟和夥伴關係網絡，包括把日本納入美國在澳洲北部的兵力部署計劃。被問及日前與中國駐美國大使謝鋒會談，拉特納稱雙方有很好的討論，美方持續尋求與解放軍開放的溝通渠道。

拉特納