日本反艦導彈 澳洲測試

【本報綜合報道】澳洲正在舉行由13國參與的「護身軍刀」聯合演習，日本陸上自衞隊上周六在澳洲新南威爾士省一個武器測試場，發射一枚12式反艦導彈，是該部隊首次在澳洲測試其作戰能力。澳洲軍方同時證實，上周五在昆士蘭省以東的珊瑚海發現一艘中國間諜船，國防部長馬利斯稱外界毋須擔憂，指對方依國際法行動。

日本是其中一個派出兵力參與演習的國家，該枚沒有搭載炸藥彈藥的12式反艦導彈由車載系統發射，擊中傑維斯灣一個海上無人目標。澳洲軍方指，這是日本歷來最大規模參與「護身軍刀」，進一步加強日本自衞隊與澳洲軍方的互操作性。馬利斯強調，演習並非模擬與中國或任何其他國家爆發戰爭，只是展現盟國之間的合作。

美近岸戰鬥艦服役 悉尼舉行儀式 另一方面，美國海軍上周六在澳洲悉尼，為近岸戰鬥艦坎培拉號舉行服役儀式，成為美方首艘在外國港口舉行上述儀式的軍艦。坎培拉號是美國海軍第二艘軍艦，以澳洲首都命名兼紀念在1942年第二次世界大戰期間沉沒的澳洲重型巡洋艦坎培拉號；時任美國總統小羅斯福事後下令，把美國一艘重型巡洋艦更改艦名為坎培拉號。