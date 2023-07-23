北韓巡航導彈射黃海 美3大轟炸機演習打對台

北韓宣稱美國向南韓派遣戰略核潛艇，滿足朝方使用核武的條件後，昨日向朝鮮半島西部的黃海發射多枚巡航導彈，型號不排除是可以搭載戰術核彈頭。面對印太局勢愈趨緊張，美國加強兵力演習，旗下三大轟炸機近日罕有會師阿拉斯加州，演練應對當今挑戰的敏捷作戰運用能力，展現對地區穩定的承諾。

南韓聯合參謀本部昨表示，當天凌晨4時探測到北韓發射巡航導彈，韓美兩國情報部門正在分析導彈的具體參數，同時保持密切合作及萬全的應對態勢，韓軍亦加強對朝的監視及戒備態勢。北韓上周三向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈，射程等同發射地平壤國際機場與南韓釜山海軍基地的距離；分析認為是向外界展現有能力精確打擊停靠釜山、最多配備20枚核導彈的美國戰略核潛艇肯塔基號。

或可搭載核彈頭 打擊半島全境 北韓今年3月22日發射箭矢1型及箭矢2型戰略巡航導彈各兩枚，南韓傳媒指這兩款巡航導彈均可以搭載火山31型戰術核彈頭。若北韓昨日確實發射上述型號的巡航導彈，或旨在展現已經具備能力，對朝鮮半島全境及日本的美軍基地發動核攻擊。

朝鮮半島新一輪緊張局勢始於上周二，美韓核諮詢小組當天在南韓舉行首次會議，雙方商定建立一體化延伸威懾體系應對北韓；美國戰略核潛艇同日相隔42年後再次訪問南韓，肯塔基號駛入釜山海軍基地。南韓總統尹錫悅上周三登上肯塔基號視察，警告北韓不要發起挑釁，否則將導致其政權終結。北韓國防相強純男翌日聲言，美國向南韓派遣戰略核潛艇，滿足朝方《國家核武力政策法令》的使用核武條件。

肯塔基號上周五駛離南韓，但美國針對朝鮮半島以至整個印太局勢的軍事準備未有停止步伐。美國太平洋空軍上周五公布，B1B超音速轟炸機、B2隱形戰略轟炸機、B52H戰略轟炸機上周二至上周三，在阿拉斯加州埃爾門多夫—理查森聯合基地執行演習任務。機組人員實施敏捷作戰運用概念，從德州戴斯空軍基地、北達科他州邁諾特空軍基地、密蘇里州懷特曼空軍基地向阿拉斯加州前沿作戰基地出動轟炸機。

美軍稱演練敏捷作戰運用概念 敏捷作戰運用是指部隊不集中部署在永久性的基地，改為轉移到較小及分散的地點，增加靈活性及存活性，更令敵人的目標定位過程複雜化。美國太平洋空軍表示，轟炸機從不同地方飛抵一個並非經常使用的地點，展現其延伸性及靈活性；又稱定期演練實施敏捷作戰運用概念，確保可以在作戰區域調動部隊時更流暢，以及強化轟炸機部隊的能力，對確保提供可靠及有效的威懾、回應全球各地危機至關重要。本報綜合報道

美軍多款轟炸機會師阿拉斯加州。 朝鮮半島局勢近日發展