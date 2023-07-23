深圳工程師討欠薪離奇墮斃

【本報綜合報道】廣東省深圳市一名結構專業工程師離職後，本月初回到公司討要欠薪，卻離奇墮樓身亡；家屬翌日收到公司支付的4.4萬元人民幣（約4.8萬港元）薪酬，懷疑死者當初被迫離職，指出原本與對方說好暑假全家去旅遊，認為他不可能自殺。涉事公司上周五發表聲明，表示根據警方的調查，已經排除事件涉及他殺。

準備旅遊 家屬否定自殺 死者是44歲男子金輝，生前在深圳市建築設計研究總院有限公司工作5年，今年3月10日辭職。親屬提供的材料顯示，金輝上月5日和本月3日向單位人士王×梅詢問，何時結算欠薪尾數。親屬又稱，該公司「996」加班問題嚴重，晚上工作至午夜12時，完全沒有個人時間，壓力很大。他們稱近日未見事主情況異常，一家人已經辦理了港澳通行證，「照片也拍了，結果那張照片成遺照了」。

深圳市建築設計研究總院有限公司回應指，高度重視金輝墮斃引發的猜疑和議論，成立工作專班調查核實。通報指，金輝是以個人另有發展為由主動提出離職，單位曾經挽留，他本月6日在福田區某大廈墮斃，未進入原單位辦公區域，亦未與他人接觸或溝通，網上流傳當天到單位討薪的說法不實。通報強調，金輝與該公司不存在糾紛，未發生勞動仲裁事宜，該公司也沒限制或影響他再就業。