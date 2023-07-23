台中供天然氣故障 礙發電廠運作
【本報綜合報道】台灣台中天然氣接收站安全儀控系統上周五晚上發生故障，造成天然氣生產線作業暫時中斷。台灣中油表示，經過緊急搶修，當天晚上約11時30分全廠恢復生產作業，後續將徹底檢討系統事故原因，並檢查全廠設備維修狀況。
中油公司當晚緊急發布通知，因為供氣能力下降，台電大潭發電廠需要減少用氣，連同波及海湖發電廠的，影響超過340萬瓩，換算後相當有9%備轉容量率，事前的備轉容量率約13%。台電公司緊急成立應變小組，並立即調度水力機組、抽蓄機組運轉供電，包括慣常水力增加40萬瓩、抽蓄增加70萬瓩，合共110萬瓩。
否認管線出問題
中油表示，由於台中天然氣接收站長期超負荷運轉，此事揭露長期南氣、中氣北送的弱點。中油啟動廠區設備檢查的同時，也將加速三接施工，保障天然氣供氣穩定。外界猜測是天然氣管線出問題，恐釀停電危機。中油否認，澄清是台中天然氣接收站廠區內安全儀控系統故障，排除電源供應器插槽異常問題後，逐步恢復供氣。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：