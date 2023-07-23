台中供天然氣故障 礙發電廠運作

中油公司當晚緊急發布通知，因為供氣能力下降，台電大潭發電廠需要減少用氣，連同波及海湖發電廠的，影響超過340萬瓩，換算後相當有9%備轉容量率，事前的備轉容量率約13%。台電公司緊急成立應變小組，並立即調度水力機組、抽蓄機組運轉供電，包括慣常水力增加40萬瓩、抽蓄增加70萬瓩，合共110萬瓩。

否認管線出問題

中油表示，由於台中天然氣接收站長期超負荷運轉，此事揭露長期南氣、中氣北送的弱點。中油啟動廠區設備檢查的同時，也將加速三接施工，保障天然氣供氣穩定。外界猜測是天然氣管線出問題，恐釀停電危機。中油否認，澄清是台中天然氣接收站廠區內安全儀控系統故障，排除電源供應器插槽異常問題後，逐步恢復供氣。