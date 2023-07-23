貨櫃船高雄沉沒 恐漏油

天氣轉差或斷裂 港口公司全力搶救 台灣交通部中央氣象局昨天預測，颱風「杜蘇芮」周三或周四可能登陸東北宜蘭縣一帶地區。外界憂慮，帛琉籍貨櫃船「天使號」前天在西南高雄港沉沒後，恐再遭到風暴衝擊，造成船身斷裂，最終洩漏油污。高雄港務分公司重申會「全力搶救」，今天會派潛水員檢查船隻狀況，同時封堵油櫃通氣孔，準備後續抽油行動。

杜蘇芮目前位於菲律賓呂宋島以東海域，正向西北偏西方向移動。惟中央氣象局昨天估計，風暴明天凌晨至下午左右或轉向西北偏北方向移動，即代表有可能登陸東北地區。另有其他地區天文台預期，杜蘇芮未來有可能發展成強颱風，或經高雄市對出外海再入台海。

距離對上一次颱風登陸台灣已有3年10個月時間，中央氣象局前天提醒民眾不要大意，可趁天氣目前相對穩定時間做好防風準備。預報員趙竑估計，東部地區周三至周五有機會出現大雨或接近豪雨等級雨勢，全台同時會有強風。

早在杜蘇芮威脅前夕，天使號上周四早上突然在高雄港外港入水，船身明顯傾斜，就連船長也宣布棄船，至翌日凌晨開始沉沒。它出事前載有超過1,300個貨櫃，事後導致500至600個貨櫃在水中漂流，估計需時4至5天才完成打撈貨櫃行動。

沉輪載逾490公噸油 然而，外界關注天使號未來數天會否洩漏油污，理由是它一共留有393.4公噸低硫燃油、98.1公噸輕柴油及0.348公噸潤滑油，總計達到接近491.85公噸。對此，高雄港務分公司稱天使號船員棄船前已關閉船隻油艙閥門，目前未發現洩漏，已在周圍設置攔油索。

為防止意外發生，高雄港務分公司昨天請來海事工程公司潛水員準備好潛水設備，今天再派人了解天使號情況，同時擬定抽油計劃，只要海面情況穩定就會立即啟動抽油作業。本報綜合報道