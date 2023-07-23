申請加入CPTPP文件外洩 台指或涉陸認知作戰

【本報綜合報道】英國傳媒上周五引述知情官員報道，台灣正在調查一宗政府文件洩密案，涉及外交電文與機密報告，包括與台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）有關的文件。台灣行政院副院長鄭文燦昨日指，事件可能涉及中國大陸的認知作戰。

美網站出現 台方調查 報道引述官員指，外洩文件最初在美國貼圖論壇8kun出現，部分內容是真，但有些內容偽造。外洩文件包括台灣國安局去年10月針對申請加入CPTPP所做、屬於機密等級的安全評估文件，以及台灣駐日本及越南代表處的外交電文，內容關於台灣和中國大陸同時申請加入CPTPP。另有一份外洩文件是台灣駐美國代表處今年的機密報告，涉及台美貿易談判。

台灣國安局回應英國傳媒指，已經得知疑似外交文件在網上外洩，正在調查。鄭文燦指，任何經貿文件或CPTPP相關文件，必須以主管機關公布的文本跟資訊為準，網上流傳的真假難辨，部分偽造內容可能涉及認知作戰；又指相關單位密切追蹤事態發展，希望民眾不要轉發來歷不明或偽造的文件。