足協兩部長 涉違紀帶走調查

譚海

【本報綜合報道】中國足壇的整頓風暴持續，湖北省紀委監委上周六通報，中國足球協會技術部部長譚海、戰略規劃部部長戚軍涉嫌嚴重違紀違法，目前接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

內地傳媒報道，中國足協全員上周五早上按要求參加重要會議，會議期間戚軍和譚海相繼被足協紀檢部門的幹部請出會場，隨後兩人再也沒回來。

53歲的譚海是前中超金哨，2016賽季退役，2018年受聘擔任中國足協裁判部門負責人，前年改任足協技術部負責人至今。戚軍出任足協戰略規劃部部長前，長期擔任競賽部部長，在卡塔爾世界盃預賽期間擔任國足領隊。

繼李鐵後11名足壇名人受查 自前國足主帥李鐵去年11月因涉嫌違法被帶走至今年4月底，已經有11名國內足壇重磅人物因涉嫌違紀或違法被有關部門帶走調查。

體育管理部門今年5月下旬在中國足協內部啟動大規模行業整頓教育工作，據指持續到下月底結束。近來有足協內部人員主動坦白交代自己的問題，甚至按要求在規定時限內退還違規或非法所得。

戚軍