京邀外商協會講解《反間諜法》

【本報綜合報道】內地本月1日起實施新版《反間諜法》，擴大間諜行為定義，引發外資擔憂。中國商務部聯同網信辦及相關領域專家，上周五在北京召開外資商協會專場圓桌會議，邀請中國美國商會、中國歐盟商會、中國日本商會、中國南韓商會及30多間會員企業代表參與，宣傳解讀跨境數據流動、出口管制、《反間諜法》等外資企業熱點關注內容。

加強雙向溝通 理解相關政策

中國商務部上周五發布新聞稿，表示商務部部長助理陳春江在會上提到，中國政府把吸引外商投資放在更重要的位置，致力於營造公平透明、可預期的營商環境；商務部將進一步發揮外資企業圓桌會議制度作用，與外資企業、商協會開展常態化交流，會同相關部門加強政策宣傳解讀，着力提高政策透明度和可預期性，為外資企業在華經營提供更加優質的服務和環境。