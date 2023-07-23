上海暴雨航班延誤 體育館塌屋頂

發生坍塌的是嘉定雷厲羽毛球俱樂部，2016年成立，場館方面拒絕回應事件，相關部門指場館停業整頓。上周五，浦東新區、楊浦區、普陀區等部分路段暴雨導致嚴重水浸，道路車輛行駛緩慢，對晚高峰通行造成影響；上海虹橋機場、浦東機場出現小面積延誤。

上海市上周五晚多處水浸，積水最深的下穿式立交橋為光新路人行地道，道路積水最深超過30厘米。上海市防汛指揮部表示，暴雨中有76處道路、37處下穿式立交橋、72個小區水浸，截至深夜多處積水基本消退。全市13個站點小時雨量超過100毫米，小時雨量最大出現在中心城區定海路街道125.4毫米；另有3個水文測站錄得超警戒水位，分別是虹橋新橋、北新涇、趙屯。