敦煌駱駝 傳過勞死

影片中倒地不起 景區指搔癢散熱氣 甘肅省酒泉市敦煌鳴沙山月牙泉風景區日前傳出有駱駝懷疑在高溫下，工作過勞遭遊客騎死。敦煌市文體廣電和旅遊局上周五澄清，景區近年沒有發生駱駝累死事件。景區工作人員同日也表示，網上流傳影片中駱駝倒地不起，可能是身體發癢需要在地上打滾來緩解。

正值旅遊高峰期 氣溫近40℃ 敦煌市文體廣電和旅遊局指經核查，網上流傳影片中駱駝哀嚎並非勞累或受虐，是受鼻牽影響所致，強調目前該駱駝「一切正常」。景區採取輪班、限流等措施，盡量避開高溫時工作，駱駝工作主要集中在上午7時至上午10時、下午5時至晚上9時兩個時段，每天工作時間不到8小時。鳴沙山月牙泉風景區工作人員上周五表示，敦煌正值旅遊高峰期，氣溫達到40℃左右，比較炎熱，駱駝在這種天氣下會大量出汗導致身體痕癢，因而會像其他動物一樣在地上打滾來止癢。

位於敦煌市城南的鳴沙山月牙泉風景區，有「塞外風光之一絕」之稱，騎駱駝更是遊客前往景區的指定項目之一。今年五一假期，該景區單日接待人次將近3萬人，更因此出現「塞駱駝」的情況。內地傳媒報道，該景區駱駝約有1,000多隻，以當地規定每天騎駱駝人數限1.2萬人計，每隻駱駝每天便要走10多趟。

2012年景區曾有駱駝過勞亡 2012年五一假期，該景區曾經連續兩天傳出有駱駝過勞死的消息。景區當時解釋，駱駝「只死了一隻，另一隻救回」，又稱駱駝並非累死，而是飲食過量或誤食塑膠。內地有評論認為，由於天氣炎熱加上工作量大，駱駝難免出現體力不支的情況，歸根究柢問題是遊客數量已經超出景區的負荷。本報綜合報道