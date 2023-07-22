美國一名漁夫近日在路易斯安那州水域意外撞見兩條粉紅色海豚，於是連忙拍攝影片攝下其中一條，引發網民關注。有指該海豚可能是來自路易斯安那州南部的著名海豚「粉紅」（Pinky）。資料顯示，呈現粉紅色海豚非常罕見，通常歸因於白化病。