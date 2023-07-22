組裝飛機翱翔高空 澳洲退休牙醫圓夢

澳洲一名退休牙醫自4歲起夢想在雲端翱翔，但一直因購買和保養飛機費用太貴而卻步。他後來了解到可以買飛機零件套裝自行組裝，最終花超過3,000小時完成組裝飛機，駕駛其飛上高空，飽覽澳洲海岸以至非洲大陸美景。他現時每周在新南威爾士省東南部飛行3到4次，他形容興奮從未消退。

逾3000小時完成 至今擁5機 退休牙醫維爾容（Andre Viljoen）在10多歲時就開始搗鼓飛機模型和駕駛遙控飛機，到長大後一有能力，就開始駕駛滑翔機。1992年，他乘搭朋友的自組飛機後心動不已，兩天後就從美國訂購人生第一架飛機，是由螺旋槳驅動的RV6雙座飛機。他花21個月在家中車庫修修補補，用了1.5萬個鉚釘，最終完成組裝。他笑言，「這其實並不難。如果你能打開一罐啤酒，你就能造一架飛機」。

維爾容至今已擁有5架自組飛機，最新收藏是一架SubSonex噴射機；其每架飛機都已在澳洲民航安全局註冊。由於澳洲大部分地區都是非管制空域，飛過時毋須任何許可，維爾容在尚未退休時，便常常研究家中牆上的澳洲地圖，選擇周末好去處。他形容，「它（自組飛機）為你打開了一些奇妙的大門。它能讓你到達一些美麗的地方，比如海盜群島或金伯利」。本報綜合報道