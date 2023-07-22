日女作家肌肉病變 警世作品獲芥川獎

日本一名患有先天性肌肉病變的女作家周三以作品《駝背》（暫譯，hunchback）榮獲第169屆芥川文學獎，她在前日發表的專訪中直言，包括自己在內的殘疾人士都是社會的成員，所以希望整個社會在包括殘疾人士的情況下，能夠變得更好。

以自身遭遇為題材 43歲的市川沙央畢業於早稻田大學人類科學部的函授教育課程，10歲時被診斷出先天性肌肉病變，從14歲起使用呼吸器及電動輪椅，之後開始利用平板裝置寫作。她過去已從事寫作20多年，專注於科幻、奇幻等娛樂相關作品，今次獲獎的作品是她的第一部純文學作品。

市川在《駝背》中描繪一名與自己一樣的殘疾女性，她由於背骨彎曲，被迫倚賴人工呼吸器等醫療器材才能生活，但另一方面又用幽默方式表達出對健康人士生活的尖銳諷刺。市川表示，自己寫了想寫的東西，很高興作品得到認可，如果這部作品成為代表作，想必會給自己帶來信心，又坦言不會因獲獎感到壓力，今後會繼續自由地寫作。

芥川獎結果通常在下午6時至6時半之間公布，但今次提前到下午5時45分左右，可見《駝背》獲得了很高的評價。日媒指，在芥川獎漫長的歷史中，還沒有患有嚴重殘疾的作家獲過獎。一名來自橫濱的讀者表示，對殘疾人士獲獎感到高興，很期待讀這本書。本報綜合報道