兩岸國際

荷蘭關郵輪碼頭遏污染

英國傳媒周四報道，荷蘭首都阿姆斯特丹市議會通過，關閉市中心一個主要郵輪碼頭的決策，限制遊客數量和減少污染。有關決定是打擊當地旅遊的最新措施，該市每年吸引2,000萬人次到訪，郵輪成為過度旅遊的問題象徵。當地有政黨表示，造成污染的郵輪不符合該市可持續發展目標。（綜合報道）
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