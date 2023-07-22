7月22日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月22日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
華漢拍片辱黑人囚一年
27歲中國公民陸克（Lu Ke，音譯）去年被揭在非洲國家馬拉維，拍攝當地兒童用普通話說自己是「黑鬼」、「智商低」的影片，被控拐賣兒童、非法使用網絡等14項罪名。法官周四裁定種族主義和剝削兒童等罪名成立，判囚一年；陸克羈押期間在監獄服完上述刑期而立即獲釋，但要離境並禁止再次踏足該國。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230722-0722_00180_045/華漢拍片辱黑人囚一年
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc