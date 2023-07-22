華漢拍片辱黑人囚一年

27歲中國公民陸克（Lu Ke，音譯）去年被揭在非洲國家馬拉維，拍攝當地兒童用普通話說自己是「黑鬼」、「智商低」的影片，被控拐賣兒童、非法使用網絡等14項罪名。法官周四裁定種族主義和剝削兒童等罪名成立，判囚一年；陸克羈押期間在監獄服完上述刑期而立即獲釋，但要離境並禁止再次踏足該國。（綜合報道）