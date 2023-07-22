首爾刀漢地鐵站外捅人 1死3傷

【本報綜合報道】南韓首爾新林地鐵站外昨日下午有男子持刀捅人，造成一人死亡、3人受傷，4名受害者都是男性。警方當場逮捕疑犯，正在調查其犯案動機。當地傳媒報道，疑犯曾經有暴力等3宗犯罪案件前科，他遇到警員後立即棄械投降。

事發在冠岳區新林洞的新林地鐵站4號出口，警方和消防當天下午2時09分接報，有人在地鐵站出口刺傷人後逃跑。首爾冠岳警察署警員下午2時20分到場拘捕疑犯，他接受謀殺罪調查。警方透露，疑犯是一名30多歲男子，行兇時並未醉酒。死者是一名20多歲男子，傷者送往醫院治療。

網上流傳附近店舖閉路電視拍到行兇過程，疑兇在一間店舖前用刀多次捅向一名男子軀幹，事主奮力反抗後，疑兇轉而猛刺他的頭部，對方掙扎數下後力竭，疑兇再向其頸上補刀後逃去。目擊者稱，疑犯身高約165厘米，行兇時身穿牛仔褲和黑色T恤，在距離新林站4號出口附近約140米向一名男途人猛刺，然後逃入一條小巷，再對巷內途人施襲。