印群煞挾兩裸女遊街再姦

舉國震怒拘4人 總理轟讓印度蒙羞 印度周三流出一條影片，片中曼尼普爾邦兩名女子被一群男性挾持裸體遊街，推倒在一處田地，據稱隨後更慘遭輪姦。事件引起舉國震怒，政府要求所有媒體刪除影片，總理莫迪怒轟事件「讓印度蒙羞」，下令徹查，至今已有4人落網。有當地傳媒引述警方消息稱，事件的導火線為一則假消息，該群男子以為社區一名女性遭性侵後憤而報復，結果釀成慘劇。

報道指，有300多萬人口的曼尼普爾邦今年5月爆發騷亂，佔過半人口的「梅泰族」（Meitei）要求賦予特別地位，結果和另一少數部族「庫基族」（Kuki）火併，造成最少6萬人流離失所，逾百人傷亡。兩族間被對方俘虜囚禁的女性，往往淪為「戰利品」，慘成洩慾玩物。當地網絡自5月3日以來處於中斷狀態，這段兩名女性在5月4日被迫裸體遊街的影片，直到本周才出現在網絡上，並於周四成為全國頭條新聞。

兩族火併 婦女淪戰利品 片中女性不斷啜泣，懇求施暴者放過她們，畫面與聲音令人不寒而慄。警方消息指，事發時5名庫基族人欲逃往附近森林暫避，在途中遇到警察小隊。他們分別是一名56歲男子及他的19歲兒子、21歲女兒，另外還有兩名女性，年齡為42歲及52歲。在距離警察局約兩公里處，他們遭到近千名暴徒阻攔，暴徒從警方手中劫走5人。

暴徒劫走村民後，19歲男子試圖救出21歲姊姊，結果被當場殺害。受害者親屬向警方提交的文件指出，21歲姊姊慘遭暴徒輪流性侵。警方消息周五指出，涉事暴徒以為所屬社區內有一名女性遭到性侵，因此才襲擊村莊及綁架上述村民施暴。

原住民組織斥行為惡心 印度原住民部落領袖論壇（ITLF）發表聲明，譴責惡行「令人作嘔」，指兩名庫基族受害女性遭凌辱前，她們的村莊慘遭暴徒燒毀，更有兩名男村民被打死。該組織續批肇事者分享受害影片，加劇無辜婦女的痛苦，要求政府對罪犯採取必要措施。

影片內男性施暴者的面孔清晰可辨，但目前僅一名32歲涉案者梅鐵（Huirem Herodas Meitei）被捕，讓民眾對警方信心全失。此外，案發時間與影片曝光之間存在兩個多月差距，也令警方遭到輿論炮轟。有反對黨周四在首都新德里的國會大樓外示威，要求莫迪下台和停止針對婦女的暴行。本報綜合報道

莫 迪