取錄中國優異生德大學叫停

德國傳媒周四報道，德國愛爾朗根－紐倫堡大學已經終止與中國留學基金委（CSC）的合作，不再接收CSC獎學金獲得者，直至另行通知。德國大約有30間大學曾經或正在接收CSC獎學金獲得者，愛爾朗根－紐倫堡大學是首間叫停合作的學府。今年3月，德國傳媒報道，中國政府通過獎學金控制在德中國學生。（綜合報道）