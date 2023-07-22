指華諜易濫用英撤5國免簽

英國傳媒周四報道，英國政府宣布取消洪都拉斯、多明尼加、瓦努阿圖、納米比亞、東帝汶的免簽證入境待遇。當地情報機關警告，中國間諜可以購買這些國家的國籍，免簽入境並在英國合法停留半年。英國內政大臣柏斐文指，上述國家的國民無論是入境英國或在英國過境，包括不入境直接轉機，將要辦理簽證。（綜合報道）