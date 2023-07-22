士兵投奔朝 美陸軍部長憂現況

沃姆思在科羅拉多州出席阿斯彭安全論壇時首次公開回應事件，她重提美國大學生瓦姆比爾在北韓被囚17個月後，2017年送回美國時陷入昏迷並在不久後死亡一事，稱很擔心特拉維斯‧金，美方希望讓他回國。她說未清楚事主投奔北韓的原因，但認同對方可能是擔心回國後受到進一步紀律處分，前往北韓時可能沒有想清楚；又稱沒有資料顯示特拉維斯‧金是北韓的同情者。

白宮指美國政府曾經以多種渠道與北韓軍方接觸，但沒有得到回應，美方仍然嘗試確認特拉維斯‧金的下落和健康狀況。白宮國家安全委員會發言人柯比稱，北韓並非一個以人道對待美國人或其他任何人的國家，美方至今不知道特拉維斯‧金的下落，正在盡力獲得相關資訊。美國國務院對朝政策特別代表金星容稱，美方正在非常努力去確定事主的處境和健康，並積極致力確保他安全並能夠回國。