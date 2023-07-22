傳美戰略核潛艇駛離釜山

【本報綜合報道】北韓國防相強純男周四表示，美國戰略核潛艇肯塔基號駛入南韓停靠，滿足朝方使用核武的條件。南韓國防部昨日駁斥，這是美韓共同應對北韓核導彈威脅的正當防衞措施；消息指，配備20枚核導彈的肯塔基號同日駛離釜山港。

韓稱非謀劃對朝動武 南韓國防部表示，美韓核諮詢小組開會和美國戰略核潛艇入韓，並非謀劃對北韓動武或製造核威脅，反稱朝方立法制訂首先使用核武的非法核武政策，是全球唯一實際展開先發制人核武演習、反覆揚言對美韓同盟實施核攻擊的勢力。北韓絕不可能透過發展核武和威脅動武獲得美韓同盟讓步，若發動核攻擊將引來美韓即時、壓倒性、果斷的反制行動，甚至招致政權終結，敦促北韓醒悟擁核只加劇孤立和窮困。

肯塔基號周二駛入釜山海軍基地，是42年來首艘訪問南韓的美國戰略核潛艇，南韓總統尹錫悅翌日更成為首位登上該級美國核潛艇視察的外國領導人。肯塔基號在韓期間沒有與韓軍演習，駐韓美軍以屬於戰略資產為由，拒絕透露該艦之後的動向。