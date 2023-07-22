美澳夥13國演習 料華艦探軍情

【本報綜合報道】美國與澳洲兩年一度的「護身軍刀」聯合演習周五在澳洲悉尼啟動，13個國家合共派出逾30,000名軍事人員參與。澳洲傳媒同日引述防務及安全消息指，澳洲國防部預計中國解放軍將派出兩艘軍艦，未來數天前往澳洲刺探軍情。

規模歷來最大 今年演習是第10屆，規模亦是歷來最大，將舉行至8月4日。演習旨在改善美澳兩軍及其他夥伴國家部隊的作戰狀態及互操作性，展示美澳同盟的力量。澳洲國防部表示，今年派出兵力參與的國家還有斐濟、法國、印尼、日本、南韓、新西蘭、巴布亞新幾內亞、湯加、英國、加拿大、德國，菲律賓、新加坡、泰國則派出觀察員。

自2017年「護身軍刀」開始，中國每次都派出一艘電子偵察艦到澳洲收集演習情報。澳洲廣播公司周五報道，澳洲軍方預料今年其中一艘解放軍電子偵察艦可能部署澳洲北領地外海，另一艘或監視昆士蘭省的演習場地。由於中國軍艦可以自由在澳洲專屬經濟區海域活動，澳洲軍方將採取合適的預防措施，保護敏感的軍事訊息。