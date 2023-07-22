列根號隨時重返波斯灣

列根號

【本報綜合報道】美國2021年夏天完成從阿富汗撤軍後，一直減少派駐中東的海軍力量，改為重點應對中國及翌年爆發的俄烏戰爭。在印太及歐洲兩個地區對兵力的需求持續高企之際，中東局勢再度緊張，美方被迫從上述兩地抽調軍事資源應對。

美國在撤離阿富汗前20年，持續在中東集結大批兵力，包括派遣一個航空母艦打擊群及一個兩棲戰備群。隨着戰略重心向印太及歐洲轉移，如今只在中東部署神盾驅逐艦保羅‧漢密爾頓號、麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號。麥克福爾號與托馬斯‧哈德納號均隸屬於福特號航空母艦打擊群，其核心艦艇航空母艦福特號位處歐洲。

周一飛抵中東增援的美國F16戰機，它們隸屬於駐地在意大利的第555戰機中隊，反映美方犧牲部分在歐洲的軍事資源，到重要性相對較低的中東執行任務。這個情況並非首次出現，今年6月8日，兩架前沿部署英國的B1B超音速轟炸機，長途跋涉飛到中央司令部責任區與盟軍及夥伴國家部隊演習，期間實彈發射空對地巡航導彈。

美國今次向中東部署兩棲攻擊艦巴丹號，成為2022年初以來首艘在區內行動的美軍兩棲攻擊艦，對上一艘是埃塞克斯號。至於對上一艘派駐中東的美國航空母艦，是支援2021年撤出阿富汗行動的列根號；該艦截至周二位於印尼附近的印度洋海域，外界不排除一旦中東局勢急轉直下時，它有可能駛往阿拉伯海甚至是波斯灣戒備。