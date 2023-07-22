中東角力 伊朗頻扣押商船 美增派部隊兩棲艦周旋

美國繼續向中東增兵應對伊朗試圖扣押商船，繼加派戰機及神盾驅逐艦後，美國國防部長奧斯汀周四宣布，向波斯灣地區派遣兩艘兩棲艦艇及部分海軍陸戰隊人員，它們提供更大的靈活性及海上能力，阻嚇伊朗破壞穩定的活動。惟美方面對歐洲的俄烏戰爭、印太地區的中國軍事威脅，此時抽調兵力備受質疑。

早前已下令增派戰機及神盾艦 美國國防部在聲明表示，由於伊朗近期威脅霍爾木茲海峽及其周邊海域的自由商貿流通，因此奧斯汀下令把一部分的巴丹號兩棲戰備群與海軍陸戰隊遠征隊部署在中央司令部責任區，補充本周較早前公布增派中東的兵力。奧斯汀周一下令向中央司令部責任區，派遣神盾驅逐艦托馬斯‧哈德納號、F16戰機、F35隱形戰機，其中一批F16戰機當天飛抵阿聯酋宰夫拉空軍基地，翌日與A10攻擊機巡邏霍爾木茲海峽。

美國國防部聲言透過這些行動，展現美方對確保區內航行自由、阻嚇伊朗破壞穩定活動的承諾，同時繼續與志同道合、致力於維護自由商貿流通的盟友及夥伴，採取合適、協調的行動，應對針對以規則為基礎的國際秩序基本原則之威脅。

伊朗近兩年針對20艘國際商船 美國中央司令部司令庫里拉表示，伊朗在過去兩年攻擊、扣押或企圖扣押接近20艘國際商船，中央司令部致力於捍衞在其責任區的航行自由，包括部分屬於全球最重要的航道。

今次抽調到中東的兵力是美國海軍兩棲攻擊艦巴丹號與船塢登陸艦卡特‧霍爾號，它們與兩棲船塢運輸艦梅薩維德號組成兩棲戰備群，本月10日從維珍尼亞州諾福克海軍基地及北卡羅萊納州樂潔恩營啟航展開海外部署；隨行部隊還包括具備特種作戰行動能力的第26海軍陸戰隊遠征隊，它屬於美國首要的危機應變部隊。整支部隊由大約4,000名海軍陸戰隊人員與海軍人員組成，此前完成長達9個月的綜合訓練。

截至周四早上，巴丹號兩棲戰備群3艘軍艦位處美國海軍第6艦隊責任區的北大西洋海域，它們之後將通過直布羅陀海峽進入地中海，最後穿越埃及蘇彝士運河前往紅海，正式進入中央司令部責任區，預計這個過程至少需時數天。由於俄烏戰爭進入烏克蘭反攻階段，外界此前預計巴丹號兩棲戰備群留守歐洲海域，配合在區內部署的福特號航空母艦打擊群；暫時未知道梅薩維德號是否在歐洲司令部責任區戒備。本報綜合報道

美國海軍陸戰隊人員在兩棲攻擊艦巴丹號展開實彈射擊訓練。 奧斯汀 美國海軍兩棲攻擊艦巴丹號駛離諾福克海軍基地。 美國中央司令部責任區範圍 庫里拉 美國伊朗本月軍事形勢最新發展