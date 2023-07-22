地域年齡區分旅客 雲南購物團同遊不同價

四川有旅行社近日被揭，要求對本地人比外省人多收100元（人民幣‧下同，約110港元）。有雲南旅遊團再被揭對不同客源區別收費，對河北客源每人額外加收200至400元（約220至440港元），天津戶籍民眾則毋須付附加費。事件上傳網絡後，網民怒斥旅行社存在地域歧視，同遊不同價。

河北河南客被加收費 內媒周四報道稱，近日有網民發文投訴，個別旅行社出現河北省戶籍人士報名加收費用的規定，河南戶籍甚至要加收600元（約660港元）。天津網民向當地一家旅行社諮詢雲南跟團遊時發現，不少團要求參團人員年齡在26至62歲之間，其他年齡層的遊客需加錢。

旅社拒記者導遊預訂 另有網民表示，上述團多不是純玩團，亦包括進店購物的環節；對於旅行團的這些規定，認為存在對遊客的地域歧視。

另外，內媒記者發現，2017年某平台上的一間旅行社推出的雲南旅遊產品介紹稱，「不接受記者、導遊、旅遊從業人員、揭陽人、焦作、駐馬店、醴陵客人預訂」。而該產品中也對揭陽、焦作、駐馬店等地區的旅客作出了限制。

有涉事旅行社工作人員表示，地區附加費是雲南的旅行社才有，主要是針對一些有購物路線的拼團，如果是純玩團就不會有地區、年齡、性別等方面的限制。雲南昆明市文化和旅遊局工作人員向記者回應指出，沒有出現某個地區的旅客不可以參加雲南旅遊團的情況，旅遊團也不會區分旅客來自哪個地方，但建議不要參加購物團，購物團經常出現強制消費、對參團旅客有諸多限制等問題。本報綜合報道