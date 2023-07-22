內地上半年追逃582人 贓款達21億元

【本報綜合報道】中紀委網站昨日公布，中央追逃辦今年1月至6月追回582名外逃人員，包括25名「紅通人員」及一名「百名紅通人員」，追贓金額合共約19.32億元（人民幣‧下同，約21億港元）。該名「百名紅通人員」為廣東省廣州市公安局交警支隊前民警郭潔芳。

包括25名紅通人員 中央追逃辦發布消息，郭潔芳上月10日回國投案自首，成為內地展開「天網行動」以來第62名投案的「百名紅通人員」，其所涉贓款亦被有關部門依法追繳。她涉嫌與他人共同受賄被立案調查，其後潛逃多年，其丈夫當年是同支隊的隊長張林生，2003年因涉嫌受賄逾489萬元（約540萬港元）被判處死刑，二審改判死緩，入獄兩年後減刑為無期徒刑，最終改判囚18年3個月。

回國投案的紅通人員另有山東省煙台市公路局前局長王東生，被辦案機關凍結並追繳其涉案財物。紅通人員馮衞華使用貪污、受賄、挪用公款所得購買的土地使用權、建造的地上廠房及收取的租金，總值近4億元（約4.4億港元），均被法院沒收。