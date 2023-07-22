美將禁戰略石油儲備出口中國

【本報綜合報道】美國國會參議院周四通過一項國防授權法案修正案，將禁止自戰略石油儲備出口石油到中國。中國商務部翌日公布，即日起對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查。

該修正案表決中，有85票支持、14票反對，超過表決將其納入下個財政年度國防授權法案所需的60票。美國國防授權法案為國防部設定政策，預料今年內通過。國會參眾兩院之後將討論制訂最終法案，經兩院表決通過後，送交總統拜登簽署成法。

提出上述修正案的民主黨參議員曼希（Joe Manchin）與共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，禁止戰略石油儲備輸華可以保護國家安全。美國石油公司去年出售超過8,300萬桶石油到中國，今年更見增長，單在首4個月已經出口超過7,600萬桶。

中方對美產丙酸反傾銷調查 另一方面，中國商務部今年5月23日收到江蘇省化工行業協會代表中國丙酸產業正式提出的反傾銷調查申請，請求當局對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷調查。申請人丙酸產量2019年至今年首3個月佔同期中國同類產品總產量的50%以上，符合提出上述申請條件。