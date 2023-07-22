美討論對大陸戰略 擬向台灣軍援融資

【本報綜合報道】美國國會眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會周四舉行聽證會，討論拜登政府對華戰略。美國助理國防部長拉特納（Ely Ratner）表示，除了一般軍售外，美方也會透過總統撥款權軍事援助及外國軍事融資計劃，盡快履行對台承諾。被問及美軍在密歇根州軍事基地訓練台軍時，他未有承認或否認。

未否認訓練台軍

拉特納解釋，外界對美國對台軍售有誤會，認為有交付積壓問題，但事實上問題出於美國國防產業產速放緩，進而影響武器生產；強調是系統性問題，不只是台灣遇上。他指美國對烏克蘭的強力支持，加強美國在印太地區的阻嚇力，其在區內軍力比以往何時都更強大。關於美軍低調訓練台灣部隊的問題，他稱最好閉門討論。