美大使助卿傳遭華黑客網攻

牽涉數十萬電郵外洩 中方否認 美國傳媒周四引述消息報道，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）與負責亞太事務的美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）被中國黑客入侵電子郵箱，他們上月陪同美國國務卿布林肯會見中方領導人及高級官員，是此前數十萬封華府非機密電子郵件遭洩露一事中，受害的最高級美國國務院官員。

《華爾街日報》報道，伯恩斯、康達和較早前被報道電郵遭入侵的商務部長雷蒙多，是這場大規網絡間諜活動唯一被公開的受害人，布林肯的電子郵箱沒有被入侵。報道又指出，雖然只涉及非機密電郵，但伯恩斯和康達的電子郵箱被入侵，有可能讓黑客深入了解美方高級官員最近一系列的訪華計劃，以及美方對競爭對手的政策。

指利用雲計算漏洞攻擊 美國國務院以事件仍在調查和保安為由拒絕透露細節，包括入侵的性質及規模等資料；白宮國家安全委員會拒絕評論事件。多個與中國事務有關的美國機構官員之微軟電郵帳戶遭入侵，微軟指中國黑客利用一個後來修復的雲計算漏洞發動攻擊，該公司總裁史密斯（Brad Smith）周四稱，今次網絡攻擊反映黑客愈來愈老謀深算。

中國外交部發言人汪文斌本月12日回應黑客攻擊時表示，美國是全球最大黑客帝國和網絡竊密者，中國及其他國家的網絡安全機構去年以來陸續發布報告，揭露美國政府長期以來對中國實施網絡攻擊的情況，但是美方迄今沒有作出回應。他呼籲美國應當盡快就有關的網絡攻擊行為作出交代，而不是繼續散布虛假訊息、轉移視線。

克里就氣候問題與華磋商 另一方面，中國生態環境部周四晚上公布美國總統氣候問題特使克里本周訪華期間，與中國氣候變化事務特使解振華會談的詳情，雙方介紹各自應對氣候變化的政策措施和行動進展，並圍繞能源轉型、全球綠色產業鏈供應鏈、低碳零碳負碳技術、推動合作機制化務實化等深入交流。雙方願意繼續努力推動氣候變化多邊進程，堅持《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》的目標和原則，繼續保持密切溝通。本報綜合報道

伯恩斯的電子郵箱遭黑客入侵。 解振華 康達是負責亞太事務的美國官員。 克里