墨西哥近日有網民拍攝到驚奇一幕，只見一隻狗淡定地在河中操控快艇，很享受駕駛每一秒。男飼主則躺在快艇後座舒適地曬太陽，對寵物的掌舵技術十分信賴。面對岸邊遊人圍觀，他仍悠然自得地揮手。一人一狗的溫馨畫面在網上爆紅，足見「狗是人類最好的朋友」。