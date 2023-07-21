7月21日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月21日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
狗狗識揸快艇
墨西哥近日有網民拍攝到驚奇一幕，只見一隻狗淡定地在河中操控快艇，很享受駕駛每一秒。男飼主則躺在快艇後座舒適地曬太陽，對寵物的掌舵技術十分信賴。面對岸邊遊人圍觀，他仍悠然自得地揮手。一人一狗的溫馨畫面在網上爆紅，足見「狗是人類最好的朋友」。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230721-0721_00180_085/狗狗識揸快艇
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc