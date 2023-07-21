捷運施工 出土4000年前舊結構

【本報綜合報道】台灣桃園市政府捷運工程局近日表示，桃園捷運綠線G07車站為原桃園車站所在位置，捷運施工時出土「訊塘埔」文化文物及近代鐵道舊結構。當局考慮颱風季將至，已於周二暫移置大園污水處理廠，日後再移回融入地面景觀及車站建築設計。

台媒周三報道稱，捷運工程局周二指出，工程開挖前進行試掘時，陸續發現4,000年前的訊塘埔文化文物、清代鐵道舊結構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道桃園驛（火車站）遺迹等。自2020年起，歷經兩年多的考古調查及發掘，期間G07車站工程配合相關規定停工，在確認G07車站工程範圍內發現的出土文物皆已完整發掘後，去年6月29日桃園市考古遺址審議會通過文化資產保存活化計劃，在專業考古機構監督下復工。

桃園車站「五代同堂」 桃園車站屬全台灣少數五代同堂的車站，自清代劉銘傳時期興建桃仔園車站，至現在使用中的桃園火車站臨時站。為讓市民能了解其歷史脈絡，捷運工程局已成立設計諮詢委員會，並獲得文化局多方指導，希望能構建桃園在地一個具有教育意義的「活的博物館」。