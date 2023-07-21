擁最強磁場 新中子星發現

【本報綜合報道】宇宙浩瀚無垠，天外可會有生命存在？澳洲科廷大學領導的國際天文團隊最近確認一顆罕見新中子星，它在過去33年來，一直維持每22分鐘發出一次長達5分鐘的脈衝信號。科學家估計，該中子星是一顆超長周期磁星，擁有宇宙中已知最強大磁場，模式前所未見。論文周三在國際學術期刊《自然》發表。

距地球1.5萬光年 論文主要作者赫爾利-沃克（Natasha Hurley-Walker）博士介紹，名為GPMJ1839-10的磁星位於盾牌座，距離地球1.5萬光年。大學本科生研究員在去年7月至9月期間，使用默奇森寬場陣列（MWA）射電望遠鏡探測到該顆罕見磁星。團隊查閱全球射電望遠鏡過往檔案，發現科學家早於1988年便首次探測到該顆磁星的脈衝信號，並在15年前首次記錄到該磁星的閃光，但當時不知道來源。

赫爾利-沃克說：「當人類的望遠鏡第一次記錄到這個物體的脈衝時，我才5歲，但沒有人注意到它，也沒想到會發現類似的東西。這對我來說是一個難以置信的時刻」。研究員指，新發現提出有關磁星形成的新問題，甚至可能揭示快速射電暴等神秘現象的起源。他們正進一步觀測，希望發現其他類似中子星。