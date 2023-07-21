雞塊燒傷美童 快餐店賠624萬

事發於2019年，女子霍姆斯（Philana Holmes）在塔瑪拉克一家麥當勞的外賣窗口購買一個開心樂園餐，然後遞給後座的女兒奧利維亞（Olivia）。奧利維亞打開包裝後不小心弄掉麥樂雞，結果雞塊卡在她的大腿跟兒童座位間超過兩分鐘，造成燒傷及留下疤痕。女童父母批評餐廳沒有事先警告顧客熱食的危險、未充分培訓員工及把雞塊烹煮到「不合理」的攝氏93度。辯方律師則指出，烹調雞塊溫度不會超過攝氏71.3度，以避免沙門氏菌中毒，且雞塊通常不會拿來壓在皮膚上超過兩分鐘。