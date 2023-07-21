女足世盃紐國開幕 市中心槍擊殺兩人

女子世界盃舉辦地點、新西蘭北島最大城市奧克蘭昨日發生槍擊案，一名男子在市中心一座正在翻新的大廈工地開槍，擊斃兩人及槍傷六人。槍手其後藏在一部升降機內，警員入內時發現他已死去。案件惹來全球傳媒關注，但新西蘭警方稱不構成國家安全風險，亦不影響女子世界盃開幕。

警方於昨早7時20分接報，指一名手持泵動式霰彈槍的男子在皇后街的建築工地，邊走邊開槍。當槍手到達大廈的高層時，便藏在升降機內。當警員試圖與槍手接觸時，升降機內傳出槍聲，未幾警員發現槍手已死亡。有目擊者表示，在現場聽到約8下槍聲，有在工地幹活的中國工人曾與槍手迎面相遇。一名澳洲女子稱，上班時途經現場附近聽到不止5次槍響，立即躲在附近一家商店牆後，並向朋友發短訊報平安。

槍手自轟亡 6人受傷 傷者中有3人重傷，並有3人中度受傷。傷者包括一名中國工人及警員，後者在同袍協助下走上救護車，傷勢並不嚴重。槍手年齡24歲，有家庭暴力紀錄，是戴着電子監控手環的人士。他沒有槍牌，雖然是在家拘留，但可在工作時外出，事發工地正是他的工作地點。警方懷疑，槍手因工作糾紛而行兇。

總理希普金斯取消視察漢密爾頓市，返回首都威靈頓。他指槍擊案不涉及政治或意識形態，因此沒有國家安全風險。體育部長羅伯遜表示，與國際足協秘書長恩法天奴等人通電話，確認女子世界盃繼續舉行。國際足協向遇難者的親人及朋友，致以最深切哀悼，並指個別事件不影響當晚在奧克蘭伊甸園公園體育場的女子世界盃揭幕戰。本報綜合報道