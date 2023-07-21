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哈利梅根傳正分開 報道被指捏造
英國哈利王子和妻子梅根近年移居美國加州，美國傳媒周二引述英國王室內部人士報道，兩人經歷輿論反彈、商業交易失敗、與親人公開爭吵後，已經心力交瘁，懷疑有不和，正在「分開一段時間」，希望重建雙方的關係。惟其他傳媒引述另一名王室內部人士指，上述報道完全是捏造。（綜合報道）
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