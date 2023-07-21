美3艘戰略核潛動向 罕有同時通報

【本報綜合報道】代表美國海陸空核三位一體打擊力量的部隊近日活動頻繁，特別是屬於海基核威懾力量的戰略核潛艇。除了周二訪問南韓的肯塔基號外，姊妹艦緬因號與田納西號日前亦浮出水面現身，軍方同時通報它們的動向，情況相對罕見。

肯塔基號、緬因號、田納西號都屬於俄亥俄級戰略核潛艇，每艘最多搭載20枚配備核彈頭的潛射彈道導彈。其中，緬因號今年4月18日到訪關島，翌月9日在菲律賓海上浮接受空投補給，一度被外界認為即將訪問南韓。最新照片顯示，該艦本月11日在美國阿拉斯加州阿留申群島以北的白令海海域上浮，接收美國空軍C17運輸機空投的物資後；該艦翌日短暫停靠阿拉斯加州荷蘭港附近海域，進行人員調動作業。

主要作威懾巡邏 另一方面，田納西號本月16日抵達英國西北部海岸對出海域，美國歐洲司令部表示，這是一次短暫的後勤停留，司令兼陸軍上將卡沃利（Christopher G. Cavoli）登上該艦視察。他表示，今次行動展示美國海軍潛艇部隊的靈活性、存活性、決心、戰備狀態、能力，形容田納西號提供的戰略威懾，反映美國對盟友的承諾，其水下能力對美方的整合威懾戰略至關重要。戰略核潛艇出海主要展開戰略威懾巡邏。