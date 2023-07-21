尹錫悅登戰略核潛 朝揚言可用核武

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅周三在釜山港視察美國海軍戰略核潛艇肯塔基號，他警告北韓發起挑釁將導致政權終結。北韓國防相強純男翌日揚言，美國戰略核潛艇入韓停靠，滿足朝方使用核武的條件，包括認為核武攻擊臨近時，可以啟動必要的行動程序。美國、日本、南韓的領導人下月將在美國開會討論加強威懾北韓。

全副武裝美軍 碼頭戒備 肯塔基號周二抵達釜山海軍基地，尹錫悅感謝美國總統拜登等美方有關人士，形容該艦是世界最強的戰略資產之一，視察之行非常有意義及令人放心。他指美國戰略核潛艇相隔42年再次訪韓，充分體現美韓通過定期出動美方戰略資產，加強延伸威懾執行力的堅定意志；又透露美韓在核諮詢小組會議討論核資產和非核資產相結合的核作戰聯合計劃與執行，決定提高在朝鮮半島周邊部署美方戰略資產的可見度。

肯塔基號搭載最多20枚配備核彈頭的潛射彈道導彈，它停泊在釜山海軍基地碼頭時，艦身面向大海的旁邊放置駁船，船上放着多個貨櫃，面向陸地的旁邊、即碼頭上面亦有多個貨櫃，外界估計這些貨櫃屬於屏障，保護處於停泊狀態、容易遭受攻擊的肯塔基號。全副武裝的美軍人員在碼頭戒備，部分人更手持疑似反無人機裝置。

料取道日本海駛往南韓 此外，肯塔基號駛往釜山海軍基地途中，獲得美國神盾驅逐艦約翰‧芬恩號與拉爾夫‧約翰遜號護送。由於這兩艘神盾驅逐艦分別周日及周一在日本海演習，這意味肯塔基號很大可能從日本海方向而非東海方向，從太平洋駛往南韓；若推測得到官方證實，肯塔基號很可能經宗谷海峽、津輕海峽或關門海峽從太平洋駛入日本海。