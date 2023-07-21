北韓或早知投誠美軍調查

二等兵越境後獲汽車接走 駐韓美國陸軍二等兵特拉維斯‧金周二參觀板門店共同警備區時突然投奔北韓，至今下落及動機不明。美國傳媒周三披露美國陸軍內部報告，指事主進入北韓後登上一輛汽車，由北韓軍人接走，美軍調查朝方是否早知他會投誠。

報道引述美國國防部「嚴重事故報告」，特拉維斯‧金去年9月至10月在南韓涉及3宗襲擊案，需要接受審前羈押，之後被判入獄50天，本月10日出獄。他今年5月報名參加兩個不同的南北韓非軍事區賞遊覽團，他錯過第一個團，出獄後不久成功確認第二個團的報名，是經私人旅行社Hana Tours ITC報名。報道指，由於特拉維斯‧金曾經在南韓犯事，被美韓當局列入「國際扣押」名單，旅行社需要向聯合國軍司令部軍事停戰委員會提交非軍事區遊覽團團員名單，未知為何他仍然獲准參加。

事主曾稱抵韓登機閘口 特拉維斯‧金獲釋後原定周一乘坐美國航空公司編號AA280航班返回美國德州布立斯堡接受進一步紀律處分。他當天在美韓兩軍人員押解抵達仁川國際機場，下午4時30分在對方看着下進入通關區域，並傳短訊給隨行美軍人員指到達登機閘口。航班下午5時40分起飛，惟至周二中午，布立斯堡美軍人員發現特拉維斯‧金沒有現身，不回覆任何電話和短訊，駐韓美軍得悉後聯絡南韓海關，確認對方沒有登機。

周二當天，特拉維斯‧金參加非軍事區遊覽團，並用美國政府證件確認身份，遊覽團下午2時30分在聯合國軍司令部哨所博尼法斯營地開始，約一小時後他離隊並且衝過美韓駐軍之間，跑到南韓一側的會議室盡頭；安全部隊追趕，他繼續向北跑到北韓一側的板門閣，之後跑到北韓人民軍大樓後方，登上一輛車並由北韓軍人載走。

五角大樓聯繫朝未獲覆 知情美軍官員指，美方調查北韓是否事先知道特拉維斯‧金越境意圖的可能性；陸軍第二步兵師亦開始調查，聯合國軍司令部軍事停戰委員會成立特別調查小組，以評估是否可能發生違反停戰協議的情況。美國國務院發言人米勒周三指出，五角大樓已經與北韓人民軍接觸，但未有回覆；華府亦通過瑞典作為接觸北韓的外交渠道。本報綜合報道