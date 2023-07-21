俄增空襲烏南敖德薩 華領館受損

【本報綜合報道】克里米亞大橋周一凌晨再度遇襲並爆炸後，俄羅斯周二至周四每天都空襲烏克蘭南部敖德薩州。烏克蘭總統澤連斯基周三聲稱，俄方對當地的恐怖襲擊，已經摧毀60,000噸準備出口到中國的農產品；敖德薩州州長基佩爾翌日宣稱，中國駐敖德薩總領事館在俄軍新一輪攻擊中受損。俄羅斯及中國暫未回應事件。

港口糧食設施被毀 礙出口全球 根據烏克蘭空軍通報，俄羅斯周二凌晨出動36架自殺式無人機及發射6枚海基巡航導彈從南部方向施襲；周三凌晨使用16枚海基巡航導彈、6枚岸基反艦導彈、8枚空射巡航導彈、32架自殺式無人機。在最新一輪空襲，俄羅斯使用7枚岸基反艦導彈、4枚空射巡航導彈、3枚海基巡航導彈、5枚陸基巡航導彈、19架自殺式無人機。

烏克蘭農業部長索利斯基表示，俄軍周三空襲破壞切爾諾莫斯克港口的糧食出口設施，被毀的糧食理應60天前按照黑海穀物倡議裝載上船，如今港口部分設施癱瘓，恐怕至少一年才完成維修。他指這不只是針對烏克蘭的恐怖襲擊，亦是針對全世界，全球糧食安全再次陷入危險，烏克蘭無法出口糧食，窮國人民被推向生存邊緣。

基佩爾在通訊應用程式發布照片，顯示中國總領事館窗戶受損，損毀程度輕微。他指控俄羅斯蓄意攻擊港口基礎設施，附近的行政建築物及住宅、中國總領事館，反映俄方對任何事物毫不在意；又稱一名21歲保安死亡，另有8人受傷，傷者包括3名國家緊急服務局人員，他們目前情況穩定，傷勢由彈片造成或吸入燃燒氣體中毒。